Россияне не обращались в Генконсульство по поводу отравления в Анталье Генконсульство: россияне не пострадали при утечке хлора в Анталье

Москва20 июн Вести.Россиян среди пострадавших при утечке хлора в одном из отелей турецкой Антальи нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Генеральном консульстве РФ.

Дипломаты уточнили, что связались с туроператором, тот сообщил, что инцидент уже урегулирован. Кроме того, никто из россиян в консульство не обращался.

Генконсульство по этому поводу связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в упомянутый отель. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет. Обращений туристов по указанной проблеме в генконсульство также не поступало. Продолжим держать данный вопрос на контроле отметили в генконсульстве

Ранее турецкие СМИ сообщили об утечке хлора после обработки бассейна одного из отелей. Отравления получили 25 туристов. Все пострадавшие уже получили помощь и выписаны из больниц.

Ранее Ассоциация туроператор России сообщила, что недельный отдых в Турции на двух человек обойдется в 105-110 тысяч рублей, если речь идет об отелях 3-4 звезды. Пятизвездочный отель уже обойдется в более чем в 140 тысяч рублей.