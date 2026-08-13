Москва13 авг Вести.Обращений россиян после пожара на яхте у берегов турецкого курорта Фетхие в российское генконсульство в Анталье нет. Сообщившее об этом дипломатическое ведомство сейчас выясняет подробности произошедшего.

Пожар на борту прогулочной яхты Toys Boat произошел в бухте Катранджи. На борту загоревшегося судна находились 115 человек, в том числе дети. Никто из них не погиб.

Сведений о пострадавших россиянах не зафиксировано. В генконсульство обращений российских туристов по указанному инциденту не поступало отметили в генконсульстве

Огонь возник на камбузе, а затем распространился по всему туристическому судну. Все пассажиры яхты успели надеть спасательные жилеты и прыгнуть за борт. Здесь они были подобраны турецкими спасателями.