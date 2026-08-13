На яхте у турецкого курорта Фехтие возник пожар, на борту были 115 человек

У берегов Турции загорелась прогулочная яхта со 115 пассажирами на борту На яхте у турецкого курорта Фехтие возник пожар, на борту были 115 человек

Москва13 авг Вести.У берегов турецкого курорта Фехтие загорелась прогулочная яхта Toys Boat, сообщило агентство DHA.

Инцидент произошел в 11.00 мск в бухте Катранжи. Возгорание началось в камбузе - кухонном отсеке, после чего огонь быстро охватил все судно. Огонь сильно повредил яхту, она начала тонуть.

Все 115 находившихся на борту человек, включая детей, надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. После поступления сообщения о ЧП к месту происшествия направили подразделения береговой охраны, службы безопасности на море и медицинские бригады. Началась операция по эвакуации пассажиров, оказавшихся в воде говорится в сообщении

По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет.

Ранее издание Arab News сообщило, что танкер Caroline Bezengi, перевозивший почти миллион баррелей нефти, начал тонуть у берегов Омана.