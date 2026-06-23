Москва23 июнВести.Пожар из-за пауэрбанка произошел в самолете, который готовился к вылету из Уфы в Анталью, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, во время посадки у одного из пассажиров загорелся аккумулятор, и по салону пошел дым. Бортпроводники оперативно поместили пауэрбанк в спецконтейнер, который залили водой.
Пожар из-за пауэрбанка произошел на рейсе Уфа – Антальяговорится в публикации
На борту находились 150 пассажиров, никто не пострадал. Лайнер получил незначительные повреждения: прогорел карман одного из кресел и ковер на полу.
Отмечается, что из-за этого происшествия борт от полета не отстранили, и он вылетел в Турцию.