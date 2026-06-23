SHOT: в самолете из Уфы в Анталью начался пожар из-за пауэрбанка

Пожар на рейсе Уфа – Анталья произошел из-за пауэрбанка, пишет SHOT SHOT: в самолете из Уфы в Анталью начался пожар из-за пауэрбанка

Москва23 июн Вести.Пожар из-за пауэрбанка произошел в самолете, который готовился к вылету из Уфы в Анталью, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, во время посадки у одного из пассажиров загорелся аккумулятор, и по салону пошел дым. Бортпроводники оперативно поместили пауэрбанк в спецконтейнер, который залили водой.

Пожар из-за пауэрбанка произошел на рейсе Уфа – Анталья говорится в публикации

На борту находились 150 пассажиров, никто не пострадал. Лайнер получил незначительные повреждения: прогорел карман одного из кресел и ковер на полу.

Отмечается, что из-за этого происшествия борт от полета не отстранили, и он вылетел в Турцию.