IT-эксперт Зыков объяснил, какие пауэрбанки могут загореться в самолете IT-эксперт Зыков: несертифицированные пауэрбанки могут взорваться в самолете

Москва23 июн Вести.Несертифицированные пауэрбанки могут представлять повышенную опасность во время авиаперелетов и в отдельных случаях стать причиной возгорания. Об этом NEWS.ru рассказал главный редактор Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков.

По его словам, риск связан с использованием дешевых материалов и отсутствием необходимых систем защиты в таких устройствах. Эксперт отметил, что сертифицированные переносные аккумуляторы проходят проверки на соответствие требованиям безопасности, в том числе по огнестойкости корпуса.

Зыков пояснил, что в некачественных батареях при внутреннем замыкании корпус может начать плавиться и поддерживать горение. Кроме того, на большой высоте из-за разницы давления газы внутри неисправного аккумулятора способны расширяться, что может привести к вздутию батареи и последующему возгоранию.

Эксперт добавил, что наличие сертификационной маркировки подтверждает соответствие устройства установленным стандартам. По этой причине в ряде стран пауэрбанки без необходимой сертификации могут изыматься при прохождении таможенного контроля.

Ранее в самолете, который готовился к вылету из Уфы в Анталью, произошел пожар из-за пауэрбанка. Как уточнил Telegram-канал SHOT, во время посадки у одного из пассажиров загорелся аккумулятор, и по салону пошел дым. Бортпроводники оперативно поместили пауэрбанк в спецконтейнер, который залили водой. На борту находились 150 пассажиров, никто не пострадал. Лайнер получил незначительные повреждения: прогорел карман одного из кресел и ковер на полу.