Москва8 июн Вести.Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью радио "Комсомольская правда"​​​ заявил, что полного запрета на провоз пауэрбанков в самолетах вводить не планируется, однако пассажирам необходимо соблюдать установленные правила их перевозки.

По его словам, пассажиры могут брать с собой в путешествие зарядные устройства, но не больше двух на человека. Во время полета запрещено заряжать как сами устройства, так и использовать их для подзарядки другой техники.

Никитин отметил, что ужесточение требований связано с ростом числа случаев возгорания пауэрбанков на борту воздушных судов по всему миру. Однако речь не идет о полном запрете их перевозки.

Изменения основаны на новых рекомендациях Международной организации гражданской авиации, которые вступили в силу 27 марта. Соответствующие изменения уже внесли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia.