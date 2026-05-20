Пассажиров самолетов в РФ предупредили о штрафах до 1 млн рублей за пауэрбанки

Штраф за использование пауэрбанков на борту самолета может достигать 1 млн руб.

Москва20 мая Вести.Российских авиапассажиров предупредили о возможности получения крупных штрафов за использование портативных зарядных устройств (пауэрбанков) на борту самолета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Источники в авиакомпаниях отметили, что перевозчики внесли изменения в регламенты после введения новых правил, запрещающих пользоваться пауэрбанками во время полета.

Использование пауэрбанка может спровоцировать вынужденную посадку лайнера. В этом случае виновному пассажиру придется возместить все связанные с этим убытки авиакомпании, сумма которых может достигать миллиона рублей.

Ряд российских авиакомпаний уже запретили провозить пауэрбанки в багаже в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO). В ручной клади разрешено иметь не более двух устройств на человека. Однако пользоваться ими в полете категорически запрещено.