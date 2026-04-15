Япония введет запрет на использование пауэрбанков в самолетах с 24 апреля

Москва15 апр Вести.Японские власти решили запретить использование пауэрбанков в самолетах, сообщает портал японской телерадиокомпании NHK.

Ограничения вступят в силу 24 апреля.

Введение подобного запрета продиктовано рядом инцидентов, когда литий-ионные аккумуляторы воспламенялись или начинали дымиться во время полетов.

Согласно информации издания, на авиарейсах в Японию и обратно пассажирам теперь запрещено не только пользоваться пауэрбанками для зарядки гаджетов, но и подзаряжать устройства от розеток у кресел.

В Министерстве транспорта Японии заявили, что рассчитывают на понимание, так как решение направлено на обеспечение безопасности.

В прошлом году использование пауэрбанков на борту запретила турецкая компания AJet. Аналогичные решения приняли Turkish Airlines, Pegasus Airlines и многие другие авиакомпании разных стран мира.