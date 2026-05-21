В "Аэрофлоте" назвали причину ограничений на провоз пауэрбанков

Москва21 мая Вести."Аэрофлот" ввел ограничения на провоз пауэрбанков из-за увеличения количества случаев нештатных ситуацией с зарядными устройствами на борту самолетов. Об этом директор департамента управления безопасностью полетов авиакомпании Ильдар Абаков сообщил в комментарии для ИС "Вести".

"Аэрофлот" разрешает провозить не более двух пауэрбанков на пассажира, а для зарядных устройств емкостью от 100 до 160 ватт-часов потребуется разрешение авиакомпании.

Введение полного запрета не требуется, [так как] люди все чаще пользуются персональными зарядными устройствами в своих путешествиях. В соответствии с мировой статистикой фиксируется увеличение доли нештатных ситуаций с пауэрбанками, все это привело к необходимости усиления контроля и введению дополнительных ограничений объяснил Абаков

Ранее сообщалось, что, согласно новым правилам, на борт воздушного судна разрешается брать обычные пауэрбанки для смартфонов, а для более мощных аккумуляторов потребуется получить разрешение от авиакомпании. При этом батареи свыше 160 ватт-час провозить теперь нельзя.