"Известия": в России могут ограничить использование пауэрбанков в самолетах

Росавиация рекомендовала ограничить использование пауэрбанков в самолетах "Известия": в России могут ограничить использование пауэрбанков в самолетах

Москва17 апр Вести.Пассажиры российских авиакомпаний могут потерять возможность заряжать устройства с помощью портативных внешних аккумуляторов (пауэрбанков) на борту воздушных судов. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация на основании отчета комиссии Уральского МТУ по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний". Об этом сообщают "Известия".

Как отмечается, на борту воздушного судна, следовавшего из Екатеринбурга в Стамбул, в феврале 2026 года произошло возгорание пауэрбанка. Бортпроводники ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, а портативный аккумулятор убрали в контейнер с водой.

Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов говорится в материале

В документе подчеркивается, что на фоне повторения подобных инцидентов властям следует рассмотреть возможность ограничения или запрета использования подобных устройств на борту во время полета.

Ранее стало известно, что самолеты российских авиакомпаний стали меньше летать внутри страны. Согласно отчету Ассоциациии эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), компании вынуждены перераспределять парк с внутренних направлений на международные из-за дефицита самолетов.