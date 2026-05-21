Москва21 мая Вести.За минувшие годы на борту самолетов произошло несколько случаев возгорания пауэрбанков вне зоны доступа бортовых систем пожаротушения. Об этом исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал ИС "Вести".

В частности, возгорание пауэрбанка в багажном отделении затруднительно своевременно обнаружить экипажу самолета, что несет опасность для жизни всех присутствующих на воздушном судне, отметил эксперт.

За минувшие годы произошло несколько случаев возгорания пауэрбанков, которые находились в том числе вне зоны доступа, то есть в багажном отделении. Соответственно, если происходит возгорание именно в багажном отделении, то его затруднительно своевременно обнаружить, и появляются дополнительные риски того, что встроенная бортовая система пожаротушения не сможет справиться с этой опасностью и своевременно потушить пожар рассказал Пантелеев

Министерство транспорта РФ и Росавиация изменили правила провоза аккумуляторов в самолетах, чтобы избежать дополнительных рисков, добавил Пантелеев.

Когда же речь идет о хранении пауэрбанка во время полета в ручной клади, причем даже не на багажной полке над креслом, а непосредственно под впереди стоящим креслом или же в кармашке впереди стоящего кресла, безусловно, любое внештатное развитие событий легко будет обнаружить. Пассажир сможет достаточно оперативно обнаружить проблему, сообщить об этом экипажу, и бортпроводники предпримут все необходимые действия для того, чтобы не допустить возгорания и уж тем более масштабного пожара объяснил он

Ранее сообщалось, что, согласно новым правилам, на борт воздушного судна разрешается брать обычные пауэрбанки для смартфонов, а для более мощных аккумуляторов потребуется получить разрешение от авиакомпании. При этом батареи свыше 160 ватт-час провозить теперь нельзя.