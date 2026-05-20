В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах Минтранс разъяснил новые правила провоза пауэрбанков в самолетах в России

Москва20 мая Вести.В России изменились правила провоза аккумуляторов в самолетах. В частности, теперь на борт воздушного судна разрешается брать обычные пауэрбанки для смартфонов, для более мощных аккумуляторов потребуется получить разрешение от авиакомпании, а батареи свыше 160 Вт·ч провозить теперь нельзя. Это следует из материалов Министерства транспорта РФ и Росавиации.

Отмечается, что емкость пауэрбанка могут проверить во время регистрации, при досмотре, у выхода на посадку или на борту.

Как следует из материалов ведомств, аккумуляторы до 100 Вт·ч – обычные пауэрбанки для зарядки смартфонов, наушников, смарт-часов и других электронных устройств – можно провозить, предварительно уточнив их количество у авиакомпании. При этом батареи от 100 до 160 Вт·ч разрешается провозить только с разрешения авиакомпании.

Вместе с тем, согласно новым правилам, вводится запрет на провоз устройства мощностью свыше 160 Вт·ч – аккумуляторы для дронов, электросамокатов, а также походного оборудования.

Уточняется, что изменения запрещают заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле самолета. Пауэрбанк, как подчеркивается, следует держать выключенным на протяжении всего полета.