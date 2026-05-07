Москва7 мая Вести.Авиакомпания Red Wings обновила правила перевозки портативных зарядных устройств, теперь одному пассажиру разрешено брать на борт не более двух пауэрбанков с литий-ионными батареями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что емкость устройств не должна превышать 160 Вт⋅ч. Более мощные аккумуляторы к перевозке не допускаются.

Пауэрбанки относятся к опасным грузам 9 класса, поэтому их разрешено перевозить только в салоне самолета и держать при себе. При этом один пассажир может провезти не более двух литий-ионных батарей подчеркнули в пресс-службе перевозчика

В авиакомпании также отметили, что при необходимости оперативно корректируют правила в соответствии с рекомендациями регуляторов.

Ранее "Аэрофлот" также изменил правила провоза портативных зарядных устройств. В пресс-службе нацперевозчика сообщили, что их запрещено заряжать на борту.