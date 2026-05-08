Москва8 мая Вести.Сразу несколько российских авиаперевозчиков начали пересматривать правила провоза в самолетах портативных зарядных устройств, также известных как пауэрбанки.

Об этом представители одного из авиаперевозчиков — Smartavia — рассказали РИА Новости.

Ранее соответствующее решение приняли "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Red Wings и S7.

По словам собеседников агентства, оно связано с необходимостью приведения национальных норм в соответствие с общемировыми стандартами безопасности полетов, рекомендованными Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Отмечается, что четыре крупнейших отечественных перевозчика уже адаптировали свои правила.

Авиакомпании рассматривают этот вопрос как "чрезвычайно важный с точки зрения безопасности полетов и готовы предпринять все возможные меры для минимизации рисков, связанных с перевозкой таких устройств", подчеркнул источник.

Согласно обновленным рекомендациям ICAO, с 27 марта 2026 года каждый пассажир может брать с собой не более двух зарядных устройств.

Кроме того, изменены правила использования этих приборов на борту. В частности, запрещено размещать пауэрбанки на багажных полках над креслами и использовать устройства для зарядки гаджетов во время полета.