Москва8 маяВести.Сразу несколько российских авиаперевозчиков начали пересматривать правила провоза в самолетах портативных зарядных устройств, также известных как пауэрбанки.
Об этом представители одного из авиаперевозчиков — Smartavia — рассказали РИА Новости.
Ранее соответствующее решение приняли "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Red Wings и S7.
По словам собеседников агентства, оно связано с необходимостью приведения национальных норм в соответствие с общемировыми стандартами безопасности полетов, рекомендованными Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Отмечается, что четыре крупнейших отечественных перевозчика уже адаптировали свои правила.
Авиакомпании рассматривают этот вопрос как "чрезвычайно важный с точки зрения безопасности полетов и готовы предпринять все возможные меры для минимизации рисков, связанных с перевозкой таких устройств", подчеркнул источник.
Согласно обновленным рекомендациям ICAO, с 27 марта 2026 года каждый пассажир может брать с собой не более двух зарядных устройств.
Кроме того, изменены правила использования этих приборов на борту. В частности, запрещено размещать пауэрбанки на багажных полках над креслами и использовать устройства для зарядки гаджетов во время полета.