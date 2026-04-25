Москва25 апр Вести.Россия исследует международный опыт перевозки и использования портативных зарядных устройств на борту самолетов. Об этом заместитель председателя Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Алексей Южаков сообщил в интервью ИС "Вести".

Россия является участником международной организации гражданской авиации (ИКАО), поэтому установленные ей правила являются основополагающими, отметил эксперт.

В обязательном порядке российские власти учитывают весь международный опыт, в том числе, в частности, использование пауэрбанков на борту воздушного судна. Все решения, которые принимает Росавиация, в том числе основаны на статистических данных, которые предоставляют авиакомпании, те риски, которые несет перевозка вот этих пауэрбанков на борту воздушного судна. И, на мой взгляд, сейчас нет никаких оснований запрещать использование пауэрбанков на борту воздушного судна сказал Южаков

Ранее сообщалось, что Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии объявило о введении ограничений с 24 апреля на использование портативных аккумуляторов на борту самолетов для снижения рисков задымления и возгорания литий-ионных батарей. Согласно новым правилам, пассажирам будет запрещено использовать пауэрбанки для зарядки устройств во время полета, а также подключать их к бортовой сети.