Юрист Виноградов: пауэрбанки нельзя сдавать в багаж при авиаперелетах

Юрист напомнил о правилах провоза пауэрбанков в самолете Юрист Виноградов: пауэрбанки нельзя сдавать в багаж при авиаперелетах

Москва13 июн Вести.Пауэрбанки с литийионными аккумуляторами относятся к девятому классу опасных грузов, поэтому для их перевозки на борту самолета действуют специальные правила. Об этом RT рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, такая классификация закреплена международными нормами ICAO и учитывается российскими Федеральными авиационными правилами. Опасность литийионных аккумуляторов связана с риском возгорания при повреждении, коротком замыкании или перегреве.

В связи с этим пауэрбанки запрещено сдавать в зарегистрированный багаж. Их необходимо перевозить только в ручной клади, чтобы экипаж мог оперативно обнаружить источник перегрева и принять необходимые меры.

Как отметил эксперт, без дополнительного согласования с авиакомпанией разрешается провозить устройства емкостью до 100 Вт·ч. Для аккумуляторов емкостью до 160 Вт·ч обычно требуется предварительное разрешение перевозчика.

Виноградов также обратил внимание на необходимость наличия читаемой технической маркировки. Если информация о емкости отсутствует или повреждена, пассажиру могут отказать в перевозке даже при соблюдении допустимых параметров.

Кроме того, отдельные авиакомпании могут вводить дополнительные ограничения, в том числе запрет на зарядку пауэрбанков и других устройств от них во время полета.