"Аэрофлот" запретил пассажирам провозить более двух пауэрбанков "Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков на своих рейсах

Москва6 мая Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила провоза портативных зарядных устройств, а также их использования во время рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе нацперевозчика.

Так, теперь зарядные устройства с литиевыми батареями можно перевозить только в ручной клади. Их запрещено заряжать на борту и использовать их в качестве источника питания для других устройств.

Одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков; пауэрбанки должны быть надежно защищены от короткого замыкания (размещение в оригинальной упаковке, изолирование клемм) сказано в сообщении авиакомпании

При этом в литиевых батареях должно содержаться не более 2 граммов лития, либо удельная их мощность не должна превышать 100 Втч. После согласования с авиакомпанией возможенр провоз устройств с батареями мощностью от 100 до 160 Втч или с содержанием лития от 2 до 8 граммов.

Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 г и мощностью свыше 160 Втч провозить запрещено. Их перевозка в качестве опасного груза возможна только через грузовые терминалы аэропорта.