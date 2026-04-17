В Росавиации прокомментировали информацию о полном запрете провоза пауэрбанков Росавиация: оснований для полного запрета провоза пауэрбанков нет

Москва17 апр Вести.В Росавиации прокомментировали появившуюся ранее информцию о том, что пассажиров российских авиакомпаний могут лишить возможности заряжать свои устройства на борту самолетов с помощью портативных внешних аккумуляторов (пауэрбанков).

В ведомстве отметили, что это было мнение комиссии Уральского МТУ, и оно носит рекомендательный характер.

Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет говорится в публикации Росавиации в Telegram-канале

При этом в ведомстве напомнили, что ограничения на провоз таких устройств уже существуют. Они регламентируются как правилами авиакомпаний, так и международными требованиями в сфере безопасной перевозки опасных грузов по воздуху.