В МЧС объяснили, почему пауэрбанк может внезапно взорваться и вызвать пожар МЧС: пауэрбанк может загореться из-за подзарядки при поврежденном аккумуляторе

Москва22 июл Вести.Пауэрбанки и другие устройства могут загореться из-за неправильной эксплуатации; есть несколько основных факторов, которые приводят к этому. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС полковник внутренней службы Александр Бобров в интервью MK.RU.

Издание привело в пример случаи, когда пауэрбанки неожиданно взрывались, что приводило к пожару и ожогам. Бобров объяснил, что электросамокаты, мобильные телефоны, пауэрбанки и наушники содержат литий-ионные аккумуляторы, "либо сами являются таковыми".

И неправильная эксплуатация или дефекты делают такие приборы потенциально опасными источниками пожара сказал Бобров

По словам Боброва, в любом из этих устройств может произойти короткое замыкание, которое может привести к пожару. При этом литий-ионные аккумуляторы выделяют токсичные вещества при горении, а вдыхание этих веществ опасно для жизни.

Основной причиной воспламенения устройств Бобров назвал попытки их подзарядить при поврежденном аккумуляторе, что чревато коротким замыканием, перегревом, взрывом и другими последствиями.

Помимо этого, как уточнил эксперт, могут быть и другие причины, включая механическое воздействие на аккумулятор (удар, прокол), заводские дефекты и другие виды неправильной эксплуатации, включая слишком долгую подзарядку.

При первых признаках дыма или перегрева эксперт посоветовал немедленно отключить прибор от питания. Бобров рассказал, что тушить устройства лучше всего огнетушителем, а если его нет, то нужно исключить поступление кислорода к горящему устройству: к примеру, накрыть место горения смоченной в холодной воде простыней.

При возгорании крупного устройства (например, электросамоката) Бобров порекомендовал срочно эвакуироваться и вызывать экстренные службы.

В мае в России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах.