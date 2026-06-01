Москва1 июнВести.В Уфе сгорел пассажирский автобус. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.
Возгорание произошло утром 1 июня, в понедельник, на улице Кирова.
По прибытии пожарных расчетов происходило горение в заднем отсеке автобуса марки ЛиАЗ. Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 15 квадратных метровговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Оперативные службы продолжают работать на месте. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.