Пассажирский автобус загорелся в Уфе

Москва1 июн Вести.В Уфе сгорел пассажирский автобус. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

Возгорание произошло утром 1 июня, в понедельник, на улице Кирова.

По прибытии пожарных расчетов происходило горение в заднем отсеке автобуса марки ЛиАЗ. Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 15 квадратных метров говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Оперативные службы продолжают работать на месте. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.