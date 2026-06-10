Москва10 июнВести.Во Владимире сегодня произошло два инцидента с возгоранием транспорта, причины которых устанавливают дознаватели, сообщает губернатор региона Александр Авдеев.
Днем на маршруте общественного транспорта №22 произошло возгорание в задней части автобуса, проинформировал глава Владимирской области.
Дознаватели устанавливают причины происшествийнаписал Авдеев в Telegram-канале
Кроме того, в черте областного центра, на отрезке федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо", загорелась кабина грузовика-бензовоза.
Губернатор проинформировал, что сотрудники областного главка МЧС оперативно потушили огонь. Пострадавших нет.