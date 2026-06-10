Причины возгорания автобуса и бензовоза выясняют во Владимире

Во Владимире сгорел пассажирский автобус Причины возгорания автобуса и бензовоза выясняют во Владимире

Москва10 июн Вести.Во Владимире сегодня произошло два инцидента с возгоранием транспорта, причины которых устанавливают дознаватели, сообщает губернатор региона Александр Авдеев.

Днем на маршруте общественного транспорта №22 произошло возгорание в задней части автобуса, проинформировал глава Владимирской области.

Дознаватели устанавливают причины происшествий написал Авдеев в Telegram-канале

Кроме того, в черте областного центра, на отрезке федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо", загорелась кабина грузовика-бензовоза.

Губернатор проинформировал, что сотрудники областного главка МЧС оперативно потушили огонь. Пострадавших нет.