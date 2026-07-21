Москва21 июлВести.В городе Вязники Владимирской области произошло ДТП микроавтобуса с пассажирами, три человека обратились за медпомощью, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Газель", следуя по регулярному городскому маршруту, не справился с управлением. После чего автобус съехал в кювет и перевернулся.
В момент ДТП в автомобиле находились 8 человек, трое из которых обратились за медицинской помощьюотмечается в сообщении
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.