Полиция выясняет причины ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в кювет во Владимирской области Полиция выясняет причины ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области

Москва21 июл Вести.В городе Вязники Владимирской области произошло ДТП микроавтобуса с пассажирами, три человека обратились за медпомощью, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Газель", следуя по регулярному городскому маршруту, не справился с управлением. После чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В момент ДТП в автомобиле находились 8 человек, трое из которых обратились за медицинской помощью отмечается в сообщении

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.