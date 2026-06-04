На ЦКАД у Солнечногорска произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Солнечногорске пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся На ЦКАД у Солнечногорска произошло ДТП с пассажирским автобусом

Москва4 июн Вести.На 325-м километре ЦКАД в городском округе Солнечногорск перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел в 10.50 мск.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства написано в канале ведомства в MAX

В салоне автобуса находилось 14 человек. Никто из них не обращался за медицинской помощью.

Обстоятельства произошедшего выясняются.