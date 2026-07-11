МЧС: 15 пассажиров пострадали в Татарстане в ДТП с перевернувшимся автобусом

В Татарстане перевернулся пассажирский автобус, пострадали 15 человек МЧС: 15 пассажиров пострадали в Татарстане в ДТП с перевернувшимся автобусом

Москва11 июл Вести.В Татарстане в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским междугородним автобусом пострадали 15 человек. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Информация об аварии в Черемшанском районе поступила 11 июля в 1.25. Предварительно установлено, что автобус съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека — в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Пострадавшие направлены в медсанчасть Альметьевска. Точные причины ДТП устанавливаются.