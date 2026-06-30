При опрокидывании автобуса с туристами в Алтайском крае пострадали пять человек

На Алтае перевернулся автобус с туристами, начата проверка При опрокидывании автобуса с туристами в Алтайском крае пострадали пять человек

Москва30 июн Вести.Пять человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом в Алтайском крае. "Тойота Альфард" перевернулась на автодороге Р-256 "Чуйский тракт", сообщает в MAX региональная прокуратура.

По предварительным данным, авария произошла на 364 км автодороги.

За медицинской помощью в настоящее время обратилось 5 граждан, двое из которых дети говорится в сообщении

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальной прокуратуре провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения для выяснения причин и условий, приведших к происшествию. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.