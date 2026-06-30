Пятеро человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Алтае

На Чуйском тракте перевернулся минивэн, пострадали 5 человек, включая 2 детей Пятеро человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Алтае

Москва30 июн Вести.В Алтайском крае в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек, включая двоих детей. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла на 364 км Чуйского тракта 30 июня в 5.30 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель минивэна Toyota Alphard не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадало 5 пассажиров автомобиля Toyota Alphard, в том числе 2 ребенка, 2017 и 2014 годов рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.