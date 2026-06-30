Москва30 июнВести.В Алтайском крае в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек, включая двоих детей. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария произошла на 364 км Чуйского тракта 30 июня в 5.30 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель минивэна Toyota Alphard не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадало 5 пассажиров автомобиля Toyota Alphard, в том числе 2 ребенка, 2017 и 2014 годов рожденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.