Три человека госпитализированы после аварии на федеральной трассе в Забайкалье

В Забайкалье в результате ДТП госпитализированы 3 человека Три человека госпитализированы после аварии на федеральной трассе в Забайкалье

Москва28 июл Вести.В Забайкалье в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы 3 человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла вечером 27 июля на 326-м километре автодороги Чита — Хабаровск. По предварительным данным, водитель Toyota Sprinter потерял управление, после чего иномарка съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП трое участников были доставлены в медицинское учреждение отметила Госавтоинспекция Забайкальского края

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.