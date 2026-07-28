Москва28 июлВести.В Забайкалье в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы 3 человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла вечером 27 июля на 326-м километре автодороги Чита — Хабаровск. По предварительным данным, водитель Toyota Sprinter потерял управление, после чего иномарка съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП трое участников были доставлены в медицинское учреждениеотметила Госавтоинспекция Забайкальского края
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.