Москва29 июнВести.Двое человек погибли и еще шестеро госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло 29 июня в 7.15 местного времени в Хилокском округе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате 2 человека погибли, 6 участников ДТП доставлены в медицинское учреждениеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.