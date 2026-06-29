Двое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП в Забайкальском крае

В Забайкалье в ДТП двое погибли и еще шестеро пострадали Двое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП в Забайкальском крае

Москва29 июн Вести.Двое человек погибли и еще шестеро госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 29 июня в 7.15 местного времени в Хилокском округе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате 2 человека погибли, 6 участников ДТП доставлены в медицинское учреждение говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.