Москва3 маяВести.Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Дорожная авария произошла на Байкальском тракте. Водитель автомобиля Mazda 6, ехавший от Иркутска в сторону Листвянки, не справился с управлением.
Транспортное средство съехало в кювет. Судя по кадрам с места ЧП, седан застрял между деревьями.
Погибли 2 человека - 22-летний водитель легковушки и девушка-пассажирговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Кроме того, еще два пассажира Mazda выжили и были доставлены в лечебное учреждение.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.