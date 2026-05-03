Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Иркутской области

Два человека погибли в застрявшей между деревьями машине в Иркутской области Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Иркутской области

Москва3 мая Вести.Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Дорожная авария произошла на Байкальском тракте. Водитель автомобиля Mazda 6, ехавший от Иркутска в сторону Листвянки, не справился с управлением.

Транспортное средство съехало в кювет. Судя по кадрам с места ЧП, седан застрял между деревьями.

Погибли 2 человека - 22-летний водитель легковушки и девушка-пассажир говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Кроме того, еще два пассажира Mazda выжили и были доставлены в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.