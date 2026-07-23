Москва23 июлВести.В Иркутской области произошло смертельное ДТП, погибла женщина и ее 3-летний ребенок. Об этом сообщает региональная прокуратура. Авария произошла на 170 км федеральной трассы "Байкал".
По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Vista двигалась в сторону Бурятии и выехала на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с грузовиком Mitsubishi.
В результате ДТП водитель Toyota и ее 3-летний ребенок скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадалотметили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области в МАХ
Региональная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, которое было возбуждено после гибели матери и ребенка в ДТП на федеральной трассе "Байкал".