Москва26 июлВести.Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Хабаровском районе, где пострадали люди, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Предварительно установлено, что на трассе между селами Петропавловка и Анастасьевка водитель иномарки потерял контроль управления, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.
Пострадали пассажиры, в том несовершеннолетние. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжестиотмечается в сообщении
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратурой Хабаровского района организована проверка.