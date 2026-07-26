Москва26 июлВести.Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Хабаровском районе, где пострадали люди, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Предварительно установлено, что на трассе между селами Петропавловка и Анастасьевка водитель иномарки потерял контроль управления, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

Пострадали пассажиры, в том несовершеннолетние. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести

отмечается в сообщении

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратурой Хабаровского района организована проверка.