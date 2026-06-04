ГАИ: в Приморье из-за нетрезвого водителя пострадали три человека в ДТП

Трое человека, в том числе дети, пострадали в ДТП в Приморье ГАИ: в Приморье из-за нетрезвого водителя пострадали три человека в ДТП

Москва4 июн Вести.В Приморском крае в результате съезда с проезжей части в кювет легкового автомобиля получили травмы три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

На 8 км автодороги "Раздольное-Хасан-Зарубино" Хасанского района произошел съезд с проезжей части в кювет иномарки. Предварительно установлено, что 18-летний нетрезвый водитель потерял управление. В машине находились пассажиры в возрасте 16 и 17 лет. В результате удара все трое получили различные травмы.

По факту произошедшего в отношении водителя составлены административные материалы о нарушении ПДД и управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Общая сумма штрафа может составить более 80 тысяч рублей отмечается в сообщении

Материалы дела будут направлены председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.