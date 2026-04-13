Трое детей от 1 до 8 лет пострадали в ДТП в Приморье

Москва13 апр Вести.Трое детей в возрасте от одного до восьми лет пострадали в результате ДТП на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 12 апреля на 270 км трассы в Пожарском муниципальном округе.

30-летняя водитель транспортного средства Toyota Prius выехала на встречную полосу движения, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Toyota Ipsum. В результате ДТП троим детям - пассажирам Toyota Prius в возрасте от 1 года до 8 лет причинен вред здоровью различной степени тяжести отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что прокуратура Пожарского района поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка законности принятого процессуального решения.