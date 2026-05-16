Ребенок пострадал в ДТП с большегрузом и кроссовером в Приморье

Москва16 мая Вести.В городе Артем Приморского края произошло ДТП с участием большегруза, кроссовера и легкового автомобиля, в результате аварии пострадал ребенок. Об этом пишет управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, водитель грузовика Dongfeng двигался по улице Фрунзе. При повороте направо на 1-ю Западную улицу контейнер большегруза отсоединился и рухнул на капот автомобиля Subaru Forester. От удара кроссовер столкнулся с Toyota Spade.

В результате ДТП травмы получил 8-летний пассажир автомобиля Subaru Forester говорится в сообщении

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, проверяет техническое состояние грузовика и путевую документацию.