Москва16 маяВести.В городе Артем Приморского края произошло ДТП с участием большегруза, кроссовера и легкового автомобиля, в результате аварии пострадал ребенок. Об этом пишет управление МВД России по региону в MAX.
По данным ведомства, водитель грузовика Dongfeng двигался по улице Фрунзе. При повороте направо на 1-ю Западную улицу контейнер большегруза отсоединился и рухнул на капот автомобиля Subaru Forester. От удара кроссовер столкнулся с Toyota Spade.
В результате ДТП травмы получил 8-летний пассажир автомобиля Subaru Foresterговорится в сообщении
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, проверяет техническое состояние грузовика и путевую документацию.