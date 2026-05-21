Москва21 маяВести.В Приморье проводится доследственная проверка по факту травмирования девочки в Дальнегорске, отмечается в MAX-канале Следственного комитета региона.
В ходе мониторинга СМИ и соцсетей следователи выявили публикацию о травмировании несовершеннолетней в результате наезда на нее квадроцикла в Дальнегорске.
По данному факту следственными органами незамедлительно организовано проведение доследственной проверкиотмечается в сообщении
В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) родителей несовершеннолетнего, управлявшего квадроциклом.