СК Приморья проверяет информацию о распылении перцового баллончика в школе Проверка организована из-за распыления перцового баллончика в школе Владивостока

Москва14 мая Вести.Следователи СКР по Приморскому краю организовали доследственную проверку по факту распыления перцового баллончика в стенах школы во Владивостоке, в результате чего пострадали несколько младшеклассников, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что в школе произошло распыление перцового баллончика. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько учащихся младших классов отметили в пресс-службе

Уточняется, что следователи опрашивают директора школы, педагогов, свидетелей и пострадавших детей, а также проводят другие проверочные мероприятия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.