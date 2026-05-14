Газовый баллончик распылили в школе в Приморье: пять учеников пострадали

Москва14 мая Вести.Пять детей пострадали в школе Владивостока при распылении газового баллончика, сообщает Минздрав Приморья.

По данным министерства, ЧП произошло утром в четверг в школе №63 Владивостока. Газовый баллончик распылили дети.

Всем пятерым пострадавшим школьникам оперативно оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. говорится в сообщении в Telegram-канале министерства

Пострадавших детей передали родителям, их здоровью ничто не угрожает.

Несколько дней назад подросток в Краснодарском крае устроил стрельбу из пневматики в школе, ранив двух учеников.