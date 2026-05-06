Москва6 маяВести.Дети, пострадавшие от утечки газа в школе в Омской области, находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с агентством ТАСС.
Все дети легкие, их жизни ничего не угрожаетприводятся слова собеседника
Ранее в этот день учащиеся Тарской СОШ №3, которые находились на кружке в кабинете информатики ИТ-клуба, обратились за медицинской помощью с жалобами на недомогание и головокружение. По некоторым данным, за медпомощью обратились педагог и 14 детей.
Причиной произошедшего могла стать утечка природного газа при проведении работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением.
СК по Омской области возбудил уголовное дело.