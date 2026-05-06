Жизни детей, пострадавших от утечки газа в омской школе, ничего не угрожает

Стало известно о состоянии детей, пострадавших от утечки газа в омской школе Жизни детей, пострадавших от утечки газа в омской школе, ничего не угрожает

Москва6 мая Вести.Дети, пострадавшие от утечки газа в школе в Омской области, находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с агентством ТАСС.

Все дети легкие, их жизни ничего не угрожает приводятся слова собеседника

Ранее в этот день учащиеся Тарской СОШ №3, которые находились на кружке в кабинете информатики ИТ-клуба, обратились за медицинской помощью с жалобами на недомогание и головокружение. По некоторым данным, за медпомощью обратились педагог и 14 детей.

Причиной произошедшего могла стать утечка природного газа при проведении работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением.

СК по Омской области возбудил уголовное дело.