В омской школе 40 учеников отравились газом во время уроков

SHOT: в Омской области 40 учеников во время уроков отравились газом В омской школе 40 учеников отравились газом во время уроков

Москва6 мая Вести.В Омской области 40 учеников школы №3 города Тара отравились газом во время уроков. Об этом сообщает канал SHOT.

По предварительным данным, это произошло из-за опрессовки газового оборудования, которую проводили в 250 метрах от здания школы.

Запах газа из котельной распространился с улицы до отдельного корпуса школы, который находится поблизости говорится в сообщении

Школьники 11-12 лет, учащиеся 5-6-х классов, у которых был урок технологии, надышались газом. Дети госпитализированы в Тарскую больницу, у них отравление легкой степени.