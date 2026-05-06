Москва6 маяВести.В Омской области СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и халатности после отравления природным газом школьников. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По материалам следствия, 6 мая учащиеся Тарской СОШ №3 обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение.
Причиной недомогания школьников могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждениемговорится в сообщении
В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Следствие установит все обстоятельства произошедшего.