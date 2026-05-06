СК возбудил дело по факту отравления детей газом в омской школе

По факту отравления учеников газом в омской школе возбудили дело СК возбудил дело по факту отравления детей газом в омской школе

Москва6 мая Вести.В Омской области СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и халатности после отравления природным газом школьников. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По материалам следствия, 6 мая учащиеся Тарской СОШ №3 обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение.

Причиной недомогания школьников могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением говорится в сообщении

В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Следствие установит все обстоятельства произошедшего.