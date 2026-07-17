В Тульской области 2-летний ребенок попал в больницу с отравлением угарным газом

В Тульской области 2-летний ребенок отравился угарным газом В Тульской области 2-летний ребенок попал в больницу с отравлением угарным газом

Москва17 июл Вести.В Тульской области 2-летний ребенок попал в больницу из-за отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В медицинское учреждение региона из Ефремова вместе с матерью был доставлен 2-летний мальчик с признаками острого отравления продуктами горения бытового газа. Ребенку оказана необходимая помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предварительно, причиной случившегося стало неисправное газовое оборудование. Следственные органы выясняют все обстоятельства.