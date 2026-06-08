Четыре человека госпитализированы в Татарстане из-за голубя в дымоходе

Двое детей и двое взрослых отравились газом в Татарстане из-за голубя в трубе Четыре человека госпитализированы в Татарстане из-за голубя в дымоходе

Москва8 июн Вести.Двое детей и двое взрослых пострадали из-за голубя, который попал в дымоотводящую трубу, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

Инцидент произошел накануне ранним утром в жилом доме по улице Карла Маркса в городе Нурлат. Отмечается, что техобслуживание в нем проводилось в апреле этого года.

При обследовании после ЧП было выявлено, что тяга в дымоходе имеется, и вентиляционный канал работает.

В дымоотводящей гофрированной трубе газового водонагревателя обнаружен голубь говорится в сообщении на сайте республиканской ГЖИ

В больницу попали двое детей 2013 и 2018 годов рождения, пострадали также женщина 1985 г.р. и мужчина 1979 г.р.

Газоснабжение было приостановлено до устранения нарушений.