В Дагестане шесть человек отравились газом из‑за неисправного водонагревателя Газовый водонагреватель стал причиной отравления шести человек в Дагестане

Москва1 июн Вести.Из-за подключенного с нарушениями газового нагревателя в многоквартирном доме в Махачкале шесть человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго республики.

Газовый водонагреватель был подключен с нарушением требований, а именно – с использованием несертифицированного гибкого шланга, а монтаж был выполнен с грубыми ошибками говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в квартире в жилом доме на улице Магомета Гаджиева в Махачкале угарным газом отравились шесть человек​​. Двух детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, четверых взрослых - в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент жизни и здоровью всех пострадавших ничто не угрожает.