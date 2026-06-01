Москва1 июнВести.В Махачкале 6 человек доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
Инцидент произошел утром 1 июня, в понедельник, в многоквартирном доме на улице Гаджиева.
От угарного газа пострадали 6 человек, включая двоих детей. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, стабильное, угрозы жизни нетговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Детали случившегося устанавливаются.