В Энгельсе три человека госпитализированы после отравления угарным газом

Две женщины и ребенок отравились угарным газом в Энгельсе, они в больнице

Москва22 апр Вести.В Энгельсе две женщины и ребенок госпитализированы из-за отравления угарным газом. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Организована процессуальная проверка по факту отравления угарным газом двух женщин и ребенка в городе Энгельсе… В настоящее время им оказывается медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел днем 22 апреля, в среду, в многоквартирном доме на проспекте Фридриха Энгельса. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.