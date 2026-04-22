Москва22 апрВести.В Энгельсе две женщины и ребенок госпитализированы из-за отравления угарным газом. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.
Организована процессуальная проверка по факту отравления угарным газом двух женщин и ребенка в городе Энгельсе… В настоящее время им оказывается медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Инцидент произошел днем 22 апреля, в среду, в многоквартирном доме на проспекте Фридриха Энгельса. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.