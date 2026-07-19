В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани

В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани

Москва19 июл Вести.В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани — пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Инцидент произошел в Аликовском округе.

Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет говорится в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере МАХ

Минздрав Чувашии напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании печей и призвал родителей быть более бдительными.

Там также добавили, что угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому его невозможно почувствовать до появления первых симптомов (головокружение, слабость, тошнота). Главная причина отравлений — нарушение тяги и преждевременное закрытие дымохода.