Москва19 июлВести.В Чувашии организована доследственная проверка после отравления пяти детей угарным газом в бане. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Об инциденте ранее в этот день рассказало Министерство здравоохранения Чувашии. Отмечалось, что в настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет.
Проводится доследственная проверка… , [а также] мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Расследование продолжается.