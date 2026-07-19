В Чувашии организована проверка после отравления 5 детей угарным газом в бане

В Чувашии организована проверка после отравления детей угарным газом в бане В Чувашии организована проверка после отравления 5 детей угарным газом в бане

Москва19 июл Вести.В Чувашии организована доследственная проверка после отравления пяти детей угарным газом в бане. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Об инциденте ранее в этот день рассказало Министерство здравоохранения Чувашии. Отмечалось, что в настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет.

Проводится доследственная проверка… , [а также] мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается.