Прокуратура разбирается в причинах пожара в аквакомплексе в Сургуте

В Сургуте проверят обстоятельства пожара в банном комплексе Прокуратура разбирается в причинах пожара в аквакомплексе в Сургуте

Москва23 мая Вести.После пожара в аквакомплексе "Аквамарин" в Сургуте прокуратура Ханты-Мансийского округа – Югры организовала проверку обстоятельств возгорания, сообщает ведомство.

Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности говорится в сообщении прокуратуры

По предварительным данным, вечером, 22 мая, произошло возгорание на первом этаже аквакомплекса "Аквамарин". К месту вызова были незамедлительно направлены 30 пожарных и 9 единиц техники МЧС России.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. Прокуратура будет следить за ходом проверки.