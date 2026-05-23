Москва23 маяВести.После пожара в аквакомплексе "Аквамарин" в Сургуте прокуратура Ханты-Мансийского округа – Югры организовала проверку обстоятельств возгорания, сообщает ведомство.
Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасностиговорится в сообщении прокуратуры
По предварительным данным, вечером, 22 мая, произошло возгорание на первом этаже аквакомплекса "Аквамарин". К месту вызова были незамедлительно направлены 30 пожарных и 9 единиц техники МЧС России.
Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. Прокуратура будет следить за ходом проверки.