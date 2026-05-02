Пожарные потушили фитнес-центр в Магнитогорске Пожар в фитнес-центре Магнитогорска ликвидирован

Москва2 мая Вести.Магнитогорские пожарные справились с огнем в фитнес-центре на проспекте Ленина. Об этом сообщило управление МЧС России по Челябинской области в MAX.

В тушении участвовали 24 специалиста, они привлекли шесть единиц техники.

Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в здании фитнес-центра на проспекте Ленина говорится в сообщении

Уточняется, что горела деревянная перегородка в сауне на первом этаже. Огонь распространился на 30 квадратных метров.

Из здания сами эвакуировались 43 человека, еще двоих вытащили пожарные с помощью спасательных устройств. Никто не пострадал в результате происшествия.