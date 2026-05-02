Москва2 маяВести.Магнитогорские пожарные справились с огнем в фитнес-центре на проспекте Ленина. Об этом сообщило управление МЧС России по Челябинской области в MAX.
В тушении участвовали 24 специалиста, они привлекли шесть единиц техники.
Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в здании фитнес-центра на проспекте Ленинаговорится в сообщении
Уточняется, что горела деревянная перегородка в сауне на первом этаже. Огонь распространился на 30 квадратных метров.
Из здания сами эвакуировались 43 человека, еще двоих вытащили пожарные с помощью спасательных устройств. Никто не пострадал в результате происшествия.