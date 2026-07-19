Из "Екатеринбург Арены" эвакуировано 18 человек

Ликвидировано возгорание в здании "Екатеринбург Арена" Из "Екатеринбург Арены" эвакуировано 18 человек

Москва19 июл Вести.В Екатеринбурге из здания "Екатеринбург Арена" эвакуировали 18 человек после сообщения о возгорании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

На территории "Екатеринбург Арены" произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров уточняется в сообщении

По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, на месте работают 50 человек.